Sarà un fine settimana di maltempo quello del 21 e 22 dicembre. La Protezione civile regionale, infatti, comunica che per l’Umbria è prevista un’allerta arancione per rischi idrogeologico, idraulico, vento e temporali su gran parte della regione, dalla notte tra venerdì 20 e sabato 21 alla serata di domenica 22 dicembre. La protezione civile raccomanda, pertanto, massima attenzione causa vento per possibilità di blackout elettrici e telefonici, di caduta alberi, cornicioni e tegole, di danneggiamenti alle strutture provvisorie con possibili problemi alla circolazione stradale. Si invita inoltre alla massima prudenza alla guida a causa del rischio di fenomeni meteorologici improvvisi e locali, quali rovesci e temporali.



