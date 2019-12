In Italia il cenone della vigilia di Natale e il pranzo del 25 dicembre, si sa, sono delle tradizioni intoccabili. Lunghe "maratone" culinarie caratterizzano i tre giorni a cavallo del Natale, ma ora sta prendendo piede una nuova tendenza anche per le feste: il cibo a domicilio. A fotografare il cambiamento delle abitudini degli italiani anche durante le festività natalizie è ProntoPro.it, portale che mette in contatto domanda e offerta di servizi professionali e che evidenzia come a dicembre cresca il numero di richieste di professionisti specializzati nell’organizzazione di cene e pranzi natalizi. Insomma, cambio di rotta in famiglia: oltre a ridursi in numero di componenti, le famiglie si approcciano al Natale con un atteggiamento orientato più al riposo e allo svago. Si cucina di meno e ci si concede qualche pietanza diversa dal solito o magari che non si è in grado di preparare autonomamente. Anche perchè vegetariani, vegani e commensali con intolleranze sono sempre meno un’eccezione e sempre più una regola sulle tavole italiane e quindi con questa soluzione è anche più facile venire incontro a qualsiasi esigenza.