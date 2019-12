Masterchef 9: Siena tifa per Niccolò, il giovane cuoco di Montepulciano

Non solo personaggi curiosi e aspiranti cuochi nella prima puntata della nona edizione di Masterchef 9, il talent show dedicato alla cucina in onda su Sky Uno, ma anche giovani intenzionati a fare della cucina un punto fermo del proprio futuro. Uno di questi è Niccolò, un ragazzo di Montepulciano, in provincia di Siena, che non ha paura di osare proponendo un piatto in cui il protagonista è il piccione con una delle carni più difficili da cucinare. Invece il giovane Niccolò fa centro e conquista il grembiule bianco, stupendo Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con un piccione di cui sono state usate tutte le parti, non solo il pregiato petto: fegato, cuore e cosce per il ripieno, le ossa per insaporire la salsa di accompagnamento