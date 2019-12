Da lunedì 23 dicembre sarà temporaneamente riaperta al traffico per la stagione invernale la strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre”, nel tratto attualmente chiuso per lavori post sisma tra gli svincoli di Pescara del Tronto e Forca Canapine, lungo l’itinerario Norcia-Arquata del Tronto. L’apertura provvisoria, concordata con i Comuni e gli Enti locali interessati, consentirà di migliorare il collegamento interregionale tra Norcia e la provincia di Ascoli Piceno durante l’inverno, anche in caso di neve o condizioni meteo sfavorevoli, evitando il percorso alternativo che attualmente garantisce il passaggio lungo l’itinerario. Il transito sarà consentito a tutte le autovetture e ai veicoli con massa non superiore a 3,5 tonnellate, a doppio senso di circolazione. Solo in corrispondenza di uno dei cantieri attivi il traffico sarà regolato a senso unico alternato.