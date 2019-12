"Dal 22 dicembre, solstizio di inverno, fino alla fine di marzo inizia un ottimo periodo per i concepimenti". Parola del pediatra Italo Farnetani, docente alla Libera Università Ludes di Malta, sentito dall'AdnKronos. "La spiegazione sta nel fotoperiodo, cioè il rapporto tra la luce del giorno e il buio della notte. Da domenica le giornate iniziano ad allungarsi perciò l’organismo riceverà una quantità maggiore di luce. Se si pensa che il rapporto luce/buio è il più importante sincronizzatore per gli esseri viventi, si capirà dunque quanto sia importante l’aumento delle ore di luce". Più luce diurna "stimola la funzionalità ormonale della donna mentre le temperature basse non danneggiano gli spermatozoi, pertanto si hanno le migliori possibilità per praticare con successo la fecondazione assistita".