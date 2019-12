Terremoto, la terra trema in Afghanistan: scossa di magnitudo 6.1

La terra trema anche nel cuore dell'Asia. Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.1, è stata registrata alle 12.39 (ora italiana) in Afghanistan, non lontano dall'area del Tibet. L'epicentro del sisma è stato localizzata a una profondità di 201 chilometri. Negli ultimi giorni la terra ha tremato in diverse parti del mondo: dall'Albania (leggi qui) alle Filippine (leggi qui) con scosse devastanti che hanno messo a dura prova le popolazioni locali. Scosse, fortunatamente di minore intensità, si son0o registrate anche in Italia, in particolare a Catania e nel Sannio.



