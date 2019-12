Parole di fuoco di Matteo Salvini contro Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Il leader della Lega, parlando da Aosta e facendo riferimento al caso Gregoretti (guarda il video), attacca duramente il premier e il ministro degli esteri, suoi ex alleati: "Mi fanno pena Conte e Di Maio, che svendono la propria dignità nel nome di un processo a Salvini che salva solo la loro poltrona. Ma gli italiani daranno il loro giudizio in cabina elettorale e questi cambiano mestiere", sentenzia. E in vista della prossima "occupazione" di Conte e Di Maio, il segretario leghista è caustico: "Al massimo prendono il reddito di cittadinanza".