Meteo, le previsioni della Vigilia di Natale: ecco che tempo farà il 24 dicembre

Sarà una vigilia di Natale caratterizzata da un tempo insolitamente caldo in tutta Italia. Martedì 24 dicembre è previsto infatti tempo stabile e soleggiato su tutto il paese, con temperature che raggiungeranno punte anche di 15-17 gradi, salvo locali addensamenti compatti su Calabria, Sicilia e rilievi di confine. Dopo le turbolenze previste per il prossimo fine settimana, dove l'aeronautica militare prevede maltempo sulle regioni tirreniche e Umbria con precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in graduale attenuazione nel corso della giornata, inizieranno domenica pomeriggio ampie schiarite; sul versante adriatico cielo parzialmente nuvoloso con rovesci diffusi nelle aree interne e sparsi lungo le coste. Lunedì 23 dicembre, invece, sono previsti annuvolamenti compatti su rilievi alpini e appenninici, Basilicata tirrenica, restante Calabria e Sicilia orientale con associati rovesci diffusi. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità sui rilievi appenninici e restante Puglia centrosettentrionale. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.