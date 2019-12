Dopo la proposta di alcuni creativi milanesi, riportata dall'AdnKronos, sulla possibilità di sostituire i nomi di vie e piazze italiane intitolate a re, regine e principi con personaggi che hanno dato lustro all'Italia con il proprio ingegno e talento, interviene anche Emanuele Filiberto di Savoia. "Mi sembra una proposta veramente assurda. Il passato non si cancella ed è triste che le nuove generazioni pensino a queste cose. Che uno sia a favore della monarchia o no - dice all’Adnkronos - si deve ricordare che casa Savoia è riuscita a realizzare l’Unità d’Italia e questo non si può dimenticare. Ridicolo volerlo addirittura cancellare".