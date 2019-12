"Sostituire i nomi di re, regine e principi dalle strade e dalle piazze italiane per sostituirli con quelli di persone che hanno dato lustro al Paese". La proposta, riportata dall'AdnKronos, arriva dai creativi milanesi nell'ambito del dibattito sull'intitolazione di una via a Bettino Craxi (guarda il trailer del film "Hammamet"). Uno di loro, l'esperto di comunicazione Davide Ciliberti, specifica: "Molti di questi riconoscimenti furono attribuiti dalle proprie corti, più che per meriti. Credo sia anacronistico mantenerle". Per sostituirli con chi? Secondo il creativo pubblicitario Luciano Nardi, le alternative possono essere "Enzo Mari a Bruno Munari, Gabriele Basilico sino al pubblicitario Emanuele Pirella. E che dire di Enzo Jannacci, Dino Risi, GM Volonté, Lucia Bosé, Carla Fracci, Sergio Bonelli, Guido Crepax?".