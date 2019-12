Manovra, aiuti alle famiglie: bonus per bebè, asilo, latte e nuove mamme e papà. Meno soldi ai diciottenni

Nella legge di bilancio che arriverà alla Camera il 22 dicembre (dopo l'approvazione in Senato è previsto un breve passaggio con voto di fiducia senza possibilità di cambiamenti) sono previste diverse misure a favore delle famiglie, anche se per ora resta lontano l'obiettivo dell'assegno unico per i figli, obiettivo che si è dato il governo e che slitta al 2021.

Cerchiamo di riassumere quelli che sono i provvedimenti decisi per aiutare i nuclei familiari. Il primo punto è il bonus per l'asilo nido. Si tratta di un contributo tra i 1.500 e i 3 mila euro che sarà assegnato a tutti, ovviamente in base al reddito. Sostegno importante per le mamme che non possono allattare: 400 euro di bonus. E un contributo è previsto anche per dare una mano alle famiglie dove arriva un neonato e che devono sostenere una lunga serie di spese. Il bonus bebè oscillerà tra gli 80 e i 160 euro. Anche in questo caso l'aiuto sarà parametrato al reddito, i nuclei familiari benestanti riceveranno la somma minima. Il contributo vale anche per gli affidi e le adozioni. Confermata la carta per i giovani che compiono 18 anni e quindi raggiungono la maggiore età, si passa però da 500 a 300 euro. Aumentano invece i giorni di congedo dal lavoro per chi diventa papà: da cinque a sette. Bonus importante, infine, alle mamme al settimo mese di gravidanza: assegno da ottocento euro.