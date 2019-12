Roberto Rosso, attuale assessore regionale in Piemonte, arrestato all'alba insieme ad altre otto persone per sospetto voto di scambio con la 'Ndrangheta, ha un lungo passato politico. Avvocato civilista di 59 anni, ha iniziato nelle fila della Democrazia Cristiana, dove ha militato dal 1979 al 1993. Dal 1994 al 2009 è stato in Forza Italia, per poi proseguire nel Popolo della Libertà. Per circa un anno, dal luglio 2010, ha seguito Gianfranco Fini nell'avventura di Futuro e Libertà per l'Italia, per poi tornare nel 2011 nel Pdl prima e restare poi in Forza Italia. Nel 2015 aderisce ai Conservatori Riformisti di Raffaele Fitto, che lascia pochi mesi dopo fino ad approdare in Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, dal 2018, partito con cui viene eletto sia nelle elezioni amministrative di Torino che alle regionali in Piemonte, dove ricopre la carica di assessore. Parlamentare per cinque legislature (dalla 12esima alla 16esima) è stato dal 2004 al 2006 sottosegretario al lavoro e nel 2011 sottosegretario al ministero dell'agricoltura, sempre nei governi Berlusconi. Con Roberto Cota presidente del Piemonte, invece, ha ricoperto l'incarico di vice presidente della Regione (aprile-luglio 2010).