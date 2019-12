Uno spasso a Masterchef 9,il talent show culinario più famoso del mondo. Ognuno dei concorrenti cerca di far colpo sui giudici nella maniere più incredibili.

Per approfondire leggi anche: Annamaria passa e saluta i figli così

Come ha fatto Francesco che sceglie l'amore per Roma, la tradizione e la creatività. Il concorrente ha così preparato preparato per i giudici una pasta alla carbonara, omaggio alla sua Roma. Tra una preparazione e l’altra si lascia andare con i giudici, confessando loro la sua passione per il ballo: al giovane piace molto andare in discoteca, dove sfoggia sempre il suo “ballo a robottino”, a detta del giovane grande arma di seduzione! I giudici lo prendono molto in simpatia e si fanno addirittura insegnare il ballo da Francesco. Il ballo li convince di più del piatto tanto che non passa al prossimo step.