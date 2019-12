Oroscopo del Corriere, l'amore nel week end (21, 22 dicembre) per i segni di fuoco Ariete, Leone, Sagittario

L'oroscopo del Corriere: l'amore nel weekend per Ariete, Leone, Sagittario

Ariete: affrontate con decisioni i problemi con il partner o con la persona a cui tenete, non potete rimandare oltre. E’ un fine settimana un po’ faticoso, ma avete tutte le carte in regola per uscirne alla grande e con la soluzione in tasca.

Leone: fine settimana da sballo sentimentale. Secondo le stelle per voi è uno dei weekend più intensi dell’anno. Per i single sono due giorni da sfruttare bene, per chi è in coppia è arrivato il momento di dare fuoco alle polveri.

Sagittario: la vostra voglia di cercare non finisce mai, non vi dà tregua. Siete reduci da giorni intensi e per certi versi faticosi, ma non avete la minima intenzione di rallentare. Bene così, non frenate i vostri slanci. Attenzione a chi vi vuole gettare fumo negli occhi: non vi fidate!