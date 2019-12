L'oroscopo del Corriere del 20 dicembre. I segni di aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Frana in Oltrepò, si cercano persone sotto le macerie: vigili del fuoco al lavoro - Video

Sei squadre, nucleo cinofili, mezzi per il movimento terra e 11 unità USAR (Urban Search And Rescue) dei vigili del fuoco, al lavoro a Varzi in provincia di Pavia per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte in una frana lungo la Strada Statale 166. La frana ha completamente ostruito la strada che collega il comune di Varzi con la frazione Cella, nella zona montana dell'Oltrepò ...