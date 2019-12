Jovanotti a casa di mamma coraggio. Lorenzo Cherubini giovedì ha fatto visita a Silvana Benigno, la donna di Selci di San Giustino malata di tumore e che si impegna da tempo per raccogliere fondi per la fondazione Ieo-Ccm di Milano. "Era un mio sogno fin da piccola e oggi quel sogno è diventato realtà - ha detto la donna in un post pubblicato su Facebook - A casa mia è venuto a trovarmi Lorenzo Jovanotti! E' stato con noi più di un'ora, abbiamo parlato di me, della malattia, ha voluto informarsi di tutto. Più di un amico, una persona speciale, alla mano, che mi ha dato tanta forza. Siccome non potevo spostarmi, è arrivato lui da Cortona fino a qui, a Selci. E poi non sapete cosa vi siete persi quando, col mio caro amico Giuliano Martinelli, ha cominciato a informarsi sui tartufi della nostra zona". Da qui l'invito a recarsi a Pietralunga. "Grazie Lorenzo per avermi dedicato questo tuo tempo, ti sarò grata per sempre. Abbiamo parlato anche di un progetto importante che ho in mente e che da sempre, nel mio percorso della malattia, avevo intenzione di renderlo partecipe: mi ha promesso che per me ci sarà sempre... più di così". Jovanotti aveva già mandato un video messaggio alla donna per incoraggiarla. Cosa fatta anche da Emma Marrone.