Influenza per oltre un milione di italiani. L'Umbria è tra le regioni più colpite

Sono già più di un milione gli italiani che hanno dovuto fare i conti con l'influenza. Nella settimana dal 9 al 15 dicembre si sono ammalate 207 mila persone e il totale dei casi dall'inizio del periodo di sorveglianza è salito a un milione e 99 mila. I dati sono a cura dell'Istituto superiore di Sanità attraverso il bollettino Influnent. La statistica di fatto "determina l'inizio del periodo epidemico". Nella settimana presa in considerazione, l'incidenza dei casi è stata di 3,43 su mille assistiti. Come sempre accade i più colpiti sono i bambini con una età inferiore ai cinque anni. In questo caso l'incidenza sale a 9 casi ogni mille. L'Umbria è tra le regioni più colpite insieme a Piemonte, Lombardia, provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna e Marche.