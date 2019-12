Eccola la cartolina di Natale 2019 dei Cambridge. Un quadretto tenero che conquista i britannici: Kate Middleton, William e i tre figli, George, 6 anni, Charlotte, 4, e Louis, uno. Stanno tutti in posa a bordo di un sidecar. La cartolina, a giudicare dagli abiti, è stata scattata nella bella stagione e non è stata ancora rilasciata ufficialmente. Dopo il siparietto nel programma per la BBC in cui Kate e William sembravano piuttosto "stizziti" (GUARDA qui), ecco insomma la prova che in queste feste tra i due reali è tornato il sereno per la felicità della Royal family, già alle prese con diversi grattacapi.