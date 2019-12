Babbo Natale, nostalgico fascista. E' quello che appare ad Ascoli, un Babbo Natale col braccio teso: saluto romano e fascetta dell'Ascoli Calcio al collo. "L'installazione" ha ovviamente causato più di una polemica. Come riporta picenooggi.it , in seguito quel braccio di Santa Clause è stato abbassato. Il Babbo Natale è in centro, in via Erasmo Mari. Oltre ai battibecchi social, il Babbo Natale col saluto romano, ha provocato il commento del portavoce locale del movimento delle sardine, Ilaria Chiovini.

“Questo è quello che accade ad Ascoli Piceno. Poteva succedere ovunque - ha scritto nella pagina ufficiale -, e invece proprio qui. Nella città in cui le rievocazioni fasciate sono goliardate e parlarne è uno spreco di tempo, in cui la parola fascismo è ormai folklore e gli ascolani ne hanno le tasche piene di queste chiacchiere. Nella città in cui succede tutto questo ma poi si vota la cittadinanza onoraria alla Segre, forse per lavarsi la coscienza? Comunque pupazzo è chi il pupazzo fa. Questo mi sembra decisamente l’emblema”.