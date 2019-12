Lapo Elkann, grave incidente stradale in Israele

Lapo Elkann è rimasto vittima di un grave incidente stradale in Israele. E' stato ricoverato in gravi condizioni a Tel Aviv in seguito alle ferite riportate nello schianto in auto. Lapo Elkann ha 42 anni ed ha fondato il noto brand di occhiali Italia Indipendent. Lapo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, stava tornando da tel Aviv a Gerusalemme.

Qui aveva visitato Il Muro del Pianto. Lapo era da solo al momento dell'incidente e altre persone non risultano coinvolte. All'Assuta Hospital di Tel Aviv è entrato in codice rosso e in coma. Ha subito fratture ed interventi chirurgici. L'incidente è avvenuto nei giorni scorsi ma se ne ha notizia solo adesso. Lapo Elkann sta meglio e si trova in convalescenza in un altro ospedale in Svizzera.