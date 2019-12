MasterChef 9: novità, giudici e vincitori delle passate edizioni

Puntuale, torna anche quest'anno l'appuntamento con MasterChef, il talent show di cucina in onda da giovedì 19 dicembre alle 21,15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. La nona edizione del programma sarà all'insegna delle novità, a cominciare dal numero dei giudici, che tornano a essere tre: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Passaggi cruciali, in fatto di novità rispetto alle edizioni precedenti saranno il grembiule grigio - una sorta di esame di riparazione per chi non avrà ricevuto tre sì nella prova d'ingresso - e lo skill test - una prova a sorpresa su un argomento specifico - che andrà ad aggiungersi ai tradizionali Mistery box, Invention test e Pressure test.

Ad affiancare la giuria, anche quest'anno, fuoriclasse della cucina ospiti speciali in alcune puntate: annunciati il maestro della pasticceria Iginio Massari, il giovanissimo chef stellato Jeremy Chan e il brasiliano Henrique Fogaça.

Il cammino che attende i concorrenti dovrà eleggere il successore degli otto vincitori degli anni scorsi: la prima edizione incoronò l'impiegato modenese di origine greca Spyros Theodoridis, la seconda vide trionfare l'avvocato di Roma Tiziana Stefanelli, la terza laureò il medico torinese Federico Ferrero, la quarta premiò l'agente immobiliare di Adria Stefano Callegaro, la quinta fu dominata dalla fisioterapista ravennate Erica Liverani, la sesta portò alla ribalta lo studente 18enne di Sant'Arcangelo di Romagna Valerio Braschi, la settima elesse lo studente in scienze dell'alimentazione Simone Scipioni, mentre l'ottava - quella che si concluse il 4 aprile 2019 - accese i riflettori della vittoria sulla segretaria di Aci Sant'Antonio Valeria Raciti.