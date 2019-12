Social, Valentino Rossi è il più seguito: Mario Balotelli incalza il re del 2019

Valentino Rossi sfreccia ancora. Irraggiungibile il Dottore. Nel 2019 Valentino difende la prima posizione della classifica generale dell’Osservatorio Social Vip: con un totale di 26.7 milioni di follower tra Facebook, Twitter e Instagram è ancora lo sportivo più seguito.

Ma corrono forte anche dietro il fenomeno del MotoGp. The Doctor è davanti a Mario Balotelli e Andrea Pirlo. Seguono Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Stephan El Shaarawy, l’allenatore Carlo Ancelotti, Claudio Marchisio e Giorgio Chiellini. A ravvivare una classifica per lo più invariata ci pensa il capitano della Nazionale Italiana Leonardo Bonucci, che scalza dalla decima piazza Marco Verratti. Andrea Dovizioso, che guadagna quattro posizioni e si classifica diciassettesimo, e Andrea Iannone, diciottesimo, sono gli unici con Rossi a sfidare il dominio del calcio. "Rossi e Buffon svettano per numero di nuovi follower" rivela Stefano Chiarazzo dell’Osservatorio Social Vip - "1.6 milioni per The Doctor e 1.9 milioni per Gigi, mentre El Shaarawy ne perde più di tutti: 139mila in totale tra i tre social". New entry in ventesima posizione Federico Bernardeschi, in salita di tre.

Per quanto riguarda Facebook, si conferma interamente la top 10 del 2018. Leader incontrastato Valentino Rossi con 13.2 milioni di fan seguito da Balotelli, Pirlo, Del Piero, El Shaarawy, Buffon, Ancelotti Chiellini, Marchisio e Verratti. I motociclisti Iannone (20°) e Dovizioso (26°) smuovono la classifica salendo entrambi di una posizione, stabile invece Antonio Cairoli (23°). «Nel 2019 si registra una generale diminuzione del numero di fan su Facebook» - continua Chiarazzo - "per trovare un Campione in crescita dobbiamo scorrere fino alla dodicesima posizione con Francesco Totti che registra un +29mila". Il più in crescita è però Bernardeschi, 43° in salita di sette gradini, che vede la sua community crescere di 36mila unità.