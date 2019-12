Maxi blitz contro la 'ndrangheta dei carabinieri a Vibo Valentia che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura distrettuale antimafia nei confronti di 334 indagati. A loro carico i reati di associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio, detenzione di armi, traffico di stupefacenti, truffe, turbativa d'asta, traffico di influenze e corruzione. Dei 334 indagati sottoposti alla misura cautelare, 260 sono stati ristretti in carcere, 70 agli arresti domiciliari e 4 sottoposti al divieto di dimora. I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti in Calabria e in varie province della Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, nonché in Svizzera, Germania e Bulgaria.

Nel corso della stessa operazione è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro.

