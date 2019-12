Oroscopo 2020, come sarà l'anno del Capricorno: le previsioni su lavoro, amore, salute, soldi e fortuna

Oroscopo 2020 per il segno zodiacale del Capricorno

Tutti gli astrologi concordano su un aspetto: il 2020 per il Capricorno sarà un anno di cambiamento. L'esperto Branko non a caso suggerisce di tenere al proprio fianco "le persone che più amate, che più credono in voi e che voi sapete che in qualsiasi momento di difficoltà sanno aiutarvi". L'anno è infatti complesso, ma non certo negativo secondo Branko. Il Capricorno è chiamato ad essere protagonista "di un nuovo inizio, di progetti e strade diverse dalle solite che si apriranno davanti ai suoi occhi".

E' più o meno d'accordo Paolo Fox che già da tempo insiste: "Il Capricorno vuole cambiare tutto, ripartire da zero e il 2020 sarà un anno costruttivo" sotto questo aspetto. Invita alla fiducia, soprattutto in campo amoroso. Non bisogna cedere alla tentazione di chiudersi in se stessi "soprattutto se avete avuto pesanti delusioni in passato: adesso reagite e datevi da fare". Da aprile il Sole sarà in posizione favorevole e i single potrebbero innamorarsi o decidere di regalarsi nuove avventure. E il lavoro? Secondo Paolo Fox anche in questo campo vanno colte al volo le nuove occasioni. In autunno decisioni importanti.

Ivana Raffa è invece convinta che il 2020 sarà proprio l'anno proprio del Capricorno che non esita a definire segno baciato dalla fortuna. "I disegni planetari del 2020 annunciano il segnale del raggiungimento dei tuoi obiettivi e di un andamento generale in sintonia con la tua natura e le tue intenzioni". Al Capricorno non resterà che agevolare la volontà di "Giove, Saturno, Plutone nel segno in ottimo accordo con Urano e Nettuno per stabilizzare, non solo i beni materiali e il lavoro, ma soprattutto la mente, il cuore, l’umore e il piacere di fare ogni cosa, anche la più banale". Sono in arrivo soddisfazioni anche nel settore professionale. I cambiamenti annunciati sono considerati positivi per chi da tempo lavora a un progetto oppure attende una promozione o un ritorno economico

Indicazioni positive arrivano anche dal settimanale Grazia secondo cui "Non capita spesso di vantare un trio come Plutone, Saturno e Giove nel proprio segno". Il Capricorno inizierà l'anno "roccioso, solido, determinato ad avanzare e ad asfaltare tutti gli ostacoli che in precedenza hanno impedito di raggiungere la vetta". E Grazia sentenzia: "Andrete come missili".

Anche l'oroscopo di Elle non ha alcun dubbio sull'aspetto professionale: il 2020 per il Capricorno sarà un anno fantastico. Ma anche nella vita privata i nati sotto questo segno potrebbero beneficiare di momenti di chiarezza "capace di rivoluzionare tutto. Alla fine di giugno ci sarà un'eclissi nel settore delle relazioni della vostra carta, a indicare che un certo rapporto potrebbe, e dovrebbe, essere molto più di quello che è al momento". Una cosa è certa: quest'anno per la prima volta Platuno e Saturno si incontrano e accade proprio nel Capricorno. Un aspetto assolutamente da sfruttare nel 2020.