Oroscopo 2020, come sarà l'anno del Cancro: le previsioni su lavoro, amore, salute, soldi e fortuna

Oroscopo 2020 per il segno zodiacale del Cancro

Secondo Branko il 2020 per i nati sotto il segno del Cancro potrebbe essere come "un arazzo da conservare in vista per lungo tempo". In primo piano andrebbe messo l'amore ma "dovrete pensare anche al lavoro e ad altro". In ogni caso non si tratta soltanto di amore platonico "ma di sensualismo ed erotismo accentuati che troveranno uno sbocco incredibile per tutto l'anno. Sappiate approfittare".

Paolo Fox ricorda che i Cancro sono come le spugne: "Assorbono le emozioni dall'esterno e non riescono a fare finta di niente quando qualcosa non va". Parlare, sfogarsi, rimproverare restano punti fermi. Non rovinare i rapporti dovrà essere un obiettivo, aspettando il mese di agosto, considerato quello degli incontri importanti. L'anno sarà piuttosto faticoso nella prima parte, positivo nella seconda: "Eliminerete dalla vostra vita le persone che non hanno più niente da dirvi". E chi ha un partner "può portare avanti progetti ambiziosi". Nel lavoro potrebbero arrivare risultati importanti.

A mettere in guardia i nati nel segno del Cancro ci pensa l'oroscopo di Ivana Raffa secondo cui "ci sono stati anni migliori". Ma il 2020 può ugualmente regalare aspetti positivi anche se occorre muoversi "con circospezione e saggezza per continuare il percorso senza ostacoli". Comunicazione, intuito, amicizie, ricerca di orizzonti esistenziali più vasti dovrebbero essere i punti di forza. Soddisfazioni potrebbero arrivare sul fronte del lavoro: "Grande fermento. Il possibile aumento di responsabilità o il maggiore carico saranno seguiti da aumenti di stipendio o riconoscimenti". Secondo Ivana Raffa l'opposizione di Giove non aumenterà le finanze ma "i favori di Mercurio renderanno i Cancro più intraprendenti negli affari, più concentrati nella gestione del denaro".

Il settimanale Grazia invita a fare attenzione nel campo della salute, sottolineando che le donne Cancro potrebbero risentire della sindrome della nonna: "Vi sentirete il peso degli anni sulle spalle, con il rischio di privarvi di tutte quelle gioie della vita che invece sono fondamentali, specie in un periodo in cui avreste bisogno di leggerezza, non certo di malinconia o pesantezza". La ricetta è abbondare con l'allegria, l'amor proprio e la voglia di prendersi cura si se stessi.

Il periodico Elle, invece, sostiene che per il Cancro sarà un anno in cui dovrà cambiare atteggiamento. Se solitamente non fa il primo passo e preferisce attendere le mosse altrui, stavolta dovrà prendere l'iniziativa in tutti i campi. "Dovrete anche dare un esempio indicando la strada che gli altri dovranno seguire, o assumere un ruolo quasi genitoriale per tutti quelli che si rivolgeranno a voi, chiedendo aiuto o protezione". Ma per fortuna il Cancro ha risorse insospettabili ed è molto più coriaceo e resistente di quanto la sua "sensibile reputazione lascerebbe supporre. Quando dovete scendere in pista, soprattutto in difesa delle persone a voi care, non vi tirate indietro. Ed è quello che farete quest’anno".