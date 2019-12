Diletta Leotta si mostra in intimo, scatto supersexy con dettaglio

Diletta Leotta su Instagram, instancabile. "Finalmente a casa dopo una giornata di superlavoro" scrive sul social. A scatenare i fan è soprattutto la foto che la immortala in intimo. E il particolare non sfugge. L'intimo indossato da Diletta è maschile. La conduttrice di Danz, seguitissima anche sul web, si trova a casa, con un look minimal: T shirt bianca sopra, intimo sotto. Un intimo maschile, che la rende comunque supersexy. Anche in boxer.

Visualizza questo post su Instagram Finalmente a casa dopo una super giornata di lavoro @intimissimiuomo #intimissimiuomo Un post condiviso da Diletta Leotta (@dilettaleotta) in data: 17 Dic 2019 alle ore 9:51 PST