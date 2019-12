Regina Elisabetta, torna alla ribalta Meghan prima di Harry: le foto da valletta sexy, valigetta all'asta

Meghan Markle valletta sexy in tv: è il passato della duchessa di Sussex , prima di Harry. La coppia fa discutere i sudditi del Regno Unito e in particolare la Regina Elisabetta deve fare i conti con loro per questo Natale che non li vedrà a corte rompendo la tradizione. Ma c'è di più, emerge in questi giorni il passato di Meghan. L'americana, prima di entrare nella Royal family per amore di Harry, ha tentato la sua scalata nel mondo dello spettacolo: dal 2006 al 2007 ha lavorato come valletta nella trasmissione Deal or No Deal, una sorta di Affari Tuoi americano. Adesso il suo passato ritorna: la valigetta che teneva in mano nel corso del programma, la numero 24, viene messa all’asta. La base è di 6500 dollari. La valigetta, recita la descrizione, è in ottime condizioni, costruita in alluminio leggero con chiusura a scatto.

