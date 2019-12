Oroscopo 2020, come sarà l'anno della Vergine: le previsioni su lavoro, amore, salute, soldi e fortuna

Oroscopo 2020 per il segno zodiacale della Vergine

Su una cosa gli atrologi sembrano essere tutti d'accordo: il 2020 per la Vergine sarà un anno strepitoso, dopo un 2019 a corrente alternata. Branko parla addirittura dell'anno della riscossa: "Una grande schiarita accoglierà i Vergine. Il 2020 vi compenserà di tutto il lavoro, della bravura, dell’impegno e della serietà che avete sempre mostrato". Branko è ancora più esplicito: "Il 2020 sarà un'apoteosi con tanti pianeti favorevoli. Per alcuni tratti sarà un anno in cui prendere decisioni importantissime, personali, affettive e lavorative". Poi il consiglio: "Vedete di essere ben predisposti verso un periodo che fino a marzo sarà davvero strepitoso".

Concorda Paolo Fox, altro studioso amatissimo dagli appassionati di astrologia, secondo cui i Vergine troveranno "importante questo 2020, di partenza tutti quelli che vogliono riuscire a fare grandi cose nella vita". L'anno viene descritto "epocale, anche per chi ha perso affetti importanti e ritroverà forza e coraggio". E' l'anno giusto, sostiene Paolo Fox, per "costruire, pianificare, ordinare". E chi ci sa fare "avrà fortuna e successo" in particolare tra "gennaio e febbraio".

Anche secondo Ivana Raffa sarà un grande anno in cui la Vergine tramuterà "i punti deboli in punti di forza. Fortuna e saggezza, positiva sensazione del risultato da poter ottenere, in ogni settore, in particolare in quello sentimentale". Sarà un anno positivo per i guadagni e l'atteggiamento psicologico nei confronti del mondo, e viceversa, finalmente cambierà. "La vita sostiene Raffa - non sarà solo fatica, ma anche soddisfazione che viaggerà sul binario della felicità". I periodi migliori in amore? Marzo, aprile, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, prima metà di dicembre. Chi è in coppia "avvierà progetti a due concreti e significativi". Per chi è single il 2020 potrebbe essere "l'anno ideale per trovare il partner per sempre. Saturno si darà da fare affinché conoscenze e avventure possano diventare un rapporto serio e duraturo. Tra aprile e luglio i Vergine faranno bene a tenersi alla larga da persone furbe". Sul fronte economico entrate consistenti e spese di troppo tra aprile e luglio.

Il settimanale Grazia definisce strepitoso il 2020 della Vergine che finalmente "darà i frutti sperati". In amore "fare spazio alle emozioni senza aver paura". Complessivamente il 2020 sarà un periodo "ottimo per ricostruire e riappropriarsi della felicità e della gioia di immaginare il futuro". Per la salute sarà un bel periodo per riprendersi "da un precedente momento no. Sarà possibile migliorare tante situazioni che potrebbero dare preoccupazioni in futuro, come ad esempio valori alti di colesterolo e trigliceridi, sovrappeso, alimentazione sbagliata, poco movimento".

Il periodico Elle non si discosta dall'ottimismo e annuncia che nel 2020 l’espansiva e prorompente energia di Giove fornirà alle ambizioni della Vergine "la spinta necessaria, ma allo stesso tempo, il rigido e disciplinato approccio di Saturno farà rispettare i tempi, consentendo di monitorare i successi e non andare fuori strada".