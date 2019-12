Ludovica Valli al lavoro in palestra, incidente sexy

Ludovica Valli è la sorella minore di Beatrice ed è ormai un personaggio social seguitissimo. Ha raggiunto il successo partecipando al Dating Show di Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’, ed è una affermata influencer sui social, soprattutto su Instagram dove ha un pubblico davvero importante, formato prevalentemente da giovani.

Qui ha postato una foto di lavoro in palestra, dove appare in ottima forma, ma non solo: eccola in leggins neri con una canottiera grigia molto attillata, sotto niente biancheria intima. Un incidente sexy che non è sfuggito ai fans.