Calendario 2020 alla mano, il nuovo anno offre alcune possibilità per chi ama organizzare brevi gite o comunque approfittare dei ponti legati alle festività da poter da sfruttare a proprio piacimento. Non saranno tante le occasioni, ma almeno un paio ce ne saranno. I due ponti più lunghi saranno quelli del 2 giugno e dell'8 dicembre che consentiranno di allargare un po' i giorni di riposo. Ma se i ponti del 2020 vi sembrano pochi o comunque non tali da farvi immaginare chissà quali destinazioni, ebbene l'anno 2021 sarà ancora peggio, anzi terribile da questo punto di vista. Ad eccezione del Capodanno che cadrà di venerdì e che quindi si potrà legare a sabato 2 e domenica 3, in pratica un week end lungo, per il resto dell'anno sarà buio pesto. La festa della liberazione del 25 aprile sarà di domenica, mentre la festa del lavoro, 1 maggio cadrà di sabato. Il giorno in cui celebriamo la costituzione della Repubblica, 2 giugno, sarà mercoledì. Ferragosto 2021 sarà di domenica. Ci si potrà prendere una piccolissima rivincita con la festa di Ognissanti che cadrà di lunedì. Perchè poi a dicembre sarà ancora peggio: la festa dell'Immacolata Concezione, l'8, sarà mercoledì, mentre il 25 e il 26 dicembre saranno sabato e domenica.

Ecco il calendario delle festività 2021

Capodanno 2021: venerdì 1 gennaio

Epifania: mercoledì 6 gennaio 2021

Pasqua e Pasquetta 2021: domenica 4 e lunedì 5 aprile

Festa della Liberazione: domenica 25 aprile 2021

Festa del Lavoro: sabato 1 maggio 2021

Festa della Repubblica: mercoledì 2 giugno 2021

Ferragosto: domenica 15 agosto 2021

Tutti i Santi: lunedì 1 novembre 2021

Immacolata Concezione: mercoledì 8 dicembre 2021

Natale e Santo Stefano: sabato 25 e domenica 26 dicembre 2021