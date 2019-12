Il gatto francese che gioca a fare il cane da riporto. Il proprietario: "Ma sarà davvero un micio?". Il video

Quando il gatto gioca a fare il cane. Il video, girato il 16 dicembre, arriva da Strasburgo (Francia) dove vive un micio che si diverte a imitare il suo... miglior nemico.

Ha imparato a portare indietro un oggetto lanciato lontano dal proprietario. Gesto insolito per un felino, a differenza di quanto accade con i cani da riporto.

"Spesso - scrive il proprietario del simpatico animale - mi porta un pezzo di carta e me lo fa cadere ai piedi, ogni volta che ha bisogno di attenzione. Sono contento che il mio gatto abbia bisogno di coccole, non è un sogno?". Ma poi aggiunge scherzando: "Penso che abbiano mentito quando hanno detto che è un gatto. Questo non è un gatto".