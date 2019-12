Uno scatto che commuove. Una foto pubblicata su Facebook che è diventata ben presto virale. Il caso viene dall'Argentina dove un cane è morto a causa dei fuochi d'artificio. L'immagine del cane morto abbracciato al proprietario ha fatto il giro dei social: 'animale, un boxer di nome Magui, ha avuto un infarto per i fuochi d'artificio a Esquel, nella provincia di Chubu. L'immagine è stata pubblicata su Facebook da un'utente, e diffusa dall'organizzazione Adoptá Esterilizá Educá. I botti spaventano gli animali e come ogni anno, con l'avvicinarsi delle feste, c'è apprensione in Italia tanto che è cominciata una campagna contro i botti.