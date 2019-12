Cane a ritmo di musica: su due zampe per il reggaeton. Video

Il cane in cucina si mette su due zampe. E va, a ritmo di musica. Impazzisce letteralmente per il reggaeton ed il video è uno dei più visti del momento. L'abilità e la naturalezza del cagnolino, si dimostrano davvero notevoli al pari della sua simpatia che dimostra in queste performance dove si esalta insieme alla sua padrone.

Per approfondire leggi anche: GUARDA il video

Su due zampe a ritmo di reggaeton, ma la musica e l'abilità sono tanto ma non tutto: notevole è anche la coreografia che è stata. Così c'è chi ha deciso di fare delle riprese e di metterle in rete in maniera da rendere tutti partecipi.