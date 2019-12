L'oroscopo del Corriere del 18 dicembre. I segni di aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Ecco l'oroscopo del Corriere del 18 dicembre 2019.

I segni di aria

Gemelli: l’ottimismo è il profumo della vita, diceva qualcuno. Se oggi la vostra giornata non volge al meglio, cercate di non crucciarvi.

Bilancia: la sensualità è l’arma che utilizzate in ogni situazione. Ma siete sicuri che basti solo quella a mettervi in mostra? Meglio non esagerare.

Acquario: qualcuno sta cercando disperatamente di mettervi i bastoni tra le ruote. Non abbiate timore, le vostre ruote sono forti.

Leggi anche L'oroscopo di oggi:Ariete, Leone, Sagittario

Leggi anche L'oroscopo di oggi: Cancro, Scorpione, Pesci

Leggi anche L'oroscopo di oggi: Toro, Vergine, Capricorno