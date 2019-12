"Infettata in laboratorio durante la tesi", è questa la denuncia di una studentessa che ha chiesto un maxi risarcimento a due università per aver contratto l'Hiv. La storia di Federica, nome di fantasia, una studentessa di Padova, è stata raccontata dal Corriere della Sera.

Federica ha denunciato due Università, quella italiana alla quale era iscritta e quella straniera in cui si era recata per perfezionare gli esperimenti: il caso è scoppiato sette anni fa.

“Lo faccio - ha spiegato la ragazza – per tutti i giovani come me, che consegnano le loro vite nelle mani di chi dovrebbe tutelarle. Perché nessun altro sia costretto ad affrontare il mio calvario”.