L'oroscopo del Corriere del 18 dicembre. I segni di fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ecco l'oroscopo del Corriere del 18 dicembre 2019.

I segni di fuoco

Ariete: cercate di trovare pace in voi stessi. Non potrete mai stare bene con gli altri se non vi amate un po’ di più. Consigliabile un bel massaggio.

Leone: si sa, non amate perdere tempo. Allora sbrigatevi, cercate di tirare fuori il meglio da ogni situazione. Solo così la giornata migliorerà.

Sagittario: occhio alle spese. Occorre essere parsimoniosi di questi tempi. Fate come le formichine, le soddisfazioni arriveranno.

