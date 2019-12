Ricostruzione, Cucinelli scherza con il sindaco Alemanno: "Tu firma, in galera semmai vado io per te"

"Se non c'è dolo, tu firma, firma, se poi ti mandano in galera vado io al posto tuo". La proposta scherzosa, una battuta, arriva dall'imprenditore Brunello Cucinelli al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, e suona come una sorta di formula magica per cercare di velocizzare una ricostruzione post sisma che soffre dei tempi lunghi della burocrazia.

Ed è proprio di questo che si è parlato nell'incontro organizzato a Solomeo per fare il punto sulla questioni aperte e, in particolare per riformulare la tempistica delle opere che si avvieranno nei prossimi mesi, fino ad arrivare a dire che "nel 2024 il 65 per cento della ricostruzione privata sarà compiuta", annuncia il sindaco.

Tra le novità: la riapertura prima di Natale di un supermercato ("il primo edificio gravemente danneggiato finalmente recuperato", ricorda Alemanno); la conclusione entro ad agosto, ma forse anche prima, del restauro della torre campaniaria, restauro finanziato interamente da Brunello Cucinelli. E ancora, l'assegnazione dell'appalto dei lavori entro il 2020 per il restauro di Palazzo della Castellina per il quale si sta ultimando la parte progettuale. A breve anche l'avvio delle opere di recupero del palazzo del municipio, primo edificio storico che sarà posizionato su isolatori sismici "anche questo grazie a brunello Cucinelli" precisa ancora Alemanno. E sempre con l'intero sostegno dell'imprenditore del cashmere sarà restaurato il teatro civico di Norcia. "Cucinelli - puntualizza Alemanno - ha deciso di prendersi carico completamente dell'opera di progettazione e realizzazione". "Speriamo di far partire presto i lavori e completarli entro il 2020 Norcia ha bisogno del suo teatro", ha aggiunto Cucinelli.