Morta per un colpo di pistola. Una donna militare è stata trovata senza vita nei bagni della stazione Flaminio della metro A, a Roma. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri e si ipotizza il suicidio col colpo d'arma da fuoco, secondo una prima ricostruzione, che sarebbe partito dalla sua pistola di ordinanza.

La militare, come riporta iltempo.it , aveva 30 anni ed era di origini campane. Era in servizio nel reparto Genio di Piacenza. Era nell'Esercito italiano da 5 anni e in servizio in Strade Sicure dall'estate scorsa.

Il ritrovamento è avvenuto alle 8.50 del mattino. La stazione Flaminio della Metro A di Roma è stata chiusa per permettere i rilievi.