Arezzo, donna finisce nel torrente: salvata dal comandante dei carabinieri

Una donna è precipitata nel torrente e a salvarla è stato il comandante dei carabinieri della stazione di Talla, in provincia di Arezzo, insieme ai sanitari del 118. La richiesta di intervento al 112 ha segnalato una persona finita nel corso d'acqua, all'altezza di piazza Guido Monaco. Sul posto è giunto immediatamente il Comandante della stazione, Nizar Bensellam Akalay, che con i sanitari del 118 ha raggiunto la donna, rimasta fortunatamente incastrata tra le piante.

Il pronto intervento del comandante della Stazione e dei sanitari, che si sono calati di fatto nelle acque del “Talla”, ha impedito che la sventurata fosse trascinata via dalla corrente, seppur in presenza di acqua non eccessivamente alta in quel tratto. Sul posto anche personale del dispositivo di pronto intervento schierato sul territorio del Casentino, una pattuglia della Stazione di Chiusi della Verna e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bibbiena.

Intanto il Comandante della Stazione con i Vigili del Fuoco di Bibbiena e i sanitari erano riusciti a mettere in sicurezza la donna. La donna è stata trasportata in ambulanza fino alla vicina frazione Salutio di Castel Focognano per l’atterraggio dell’elisoccorso “Pegaso”, poi è stata trasferita all’ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena; fortunatamente non in pericolo di vita.

Nizar Bensellam Akalay, 38 anni, di origine marocchina, è cresciuto in Italia da padre marocchino e madre marchigiana. Prima di assumere la guida della stazione di Talla è stato in servizio a Palazzo del Pero. Parla l’arabo ed è stato il primo con origini marocchine (è entrato in Italia quando aveva pochi mesi) ad entrare alla scuola della Nunziatella.

Attratto dall'Arma dei Carabinieri, è stato prima ausiliario, poi effettivo. Ha lavorato anche al nucleo speciale del lavoro dell’Ispettorato di Arezzo, poi ha partecipato al concorso per sottufficiali. Ha frequentato la scuola marescialli e brigadieri di Velletri, prima di arrivare nell'Aretino.