Elisa Isoardi stesa a letto si consola con le caramelle: lo sfogo con i follower

Il fine settimana dei tormenti è terminato per Elisa Isoardi che ricompare sui social, stesa a letto con un particolare che non sfugge.

La conduttrice de La Prova del Cuoco ha dovuto affrontare nel fine settimana alcuni intoppi che dice superati: racconta di non aver potuto partecipare alla presentazione del libro #buonissimo a Palermo, per via di un guasto di un convoglio e dei ritardi causati dal maltempo e anche che il suo telefonino è andato in tilt fino alla pubblicazione della foto che vedete, postata da lei su Instagram. La conduttrice si sfoga con i suoi followers e si consola con le caramelle.