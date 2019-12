L'oroscopo del Corriere di oggi 17 dicembre. I segni di terra: Toro, Vergine, Capricorno

Ecco l'oroscopo del Corriere di oggi, 17 dicembre 2019.

I segni di terra

Toro: a volte le vostre idee sono un po’ troppo creative, ma non per questo dovete temere di farle valere. Basta trovare l’in- terlocutore più adatto. Vergine: meglio lavare i panni sporchi in casa propria. Non lasciate che qualcuno diventi troppo invadente e danneggi le vostre relazioni. Capricorno: il comportamento ambiguo di una persona vi causa qualche grattacapo. Cercate di vederci chiaro per non trascinare la situazione.

