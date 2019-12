Terremoto, martedì scuole chiuse a Benevento e Avellino

Niente scuola dopo le scosse di terremoto. Le scuole resteranno chiuse anche domani, martedì 17 dicembre, a Benevento, a differenza degli uffici pubblici che invece saranno operativi. Lo ha comunicato il sindaco Clemente Mastella a margine della riunione serale del Centro operativo comunale.

"Nella confusione - ha detto - si sono portati via le chiavi e non abbiamo potuto accedere a tutti gli edifici per effettuare la ricognizione. Quindi mi è stato chiesto di chiudere le scuole che dipendono dalla giurisdizione sindacale, mentre il provvedimento non riguarda l’università e il conservatorio". Il sindaco ha invitato i cittadini a mantenere la calma e a iscriversi al numero comunale 800029144 per avere segnalazioni d’urgenza o per sapere quello che l’amministrazione comunale pone in essere. "Abbiamo definito sia le ubicazioni per le aree di attesa - ha specificato il primo cittadino - sia le aree di ricovero, queste ultime solo esterne: campi sportivi perché non abbiamo strutture interne che diano le garanzie di sicurezza necessarie".

Anche il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha deciso di chiudere le scuole sul territorio comunale per la giornata di domani, martedì 17 dicembre. Lo sciame sismico che ha colpito il Sannio è stato avvertito anche in buona parte dell’Irpinia. Questa mattina sono stati evacuati gli istituti scolastici del capoluogo e nel pomeriggio sono state avviate le verifiche degli edifici scolastici comunali che proseguiranno anche domani. Il capoluogo si accoda, quindi, anche ad altri comuni come Altavilla Irpina, Atripalda, Roccabascerana, Montemiletto, Chiusano, Venticano, Pietradefusi.