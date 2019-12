Silvia Provvedi si spoglia su Instagram, lo scatto scatena i commenti

Silvia de Le Donatella conquista i social con uno scatto su Instagram. L'ex compagna di Fabrizio Corona si presenta con un vestitino nero con evidente scollatura e spacco. Capelli rossi e posa disinvolta, conquista like e commenti ricchi di complimenti. Lei è Silvia Provvedi, modella e influencer, e insieme alla sorella Giulia che fa la sua stessa carriera, forma il duo delle Donatella. Le Donatella sono anche tandem televisivo: fanno parte del muro di All together now, programma in onda su Canale 5 e condotto da Michelle Hunziker e J-AX.

Visualizza questo post su Instagram Sisidoll ❤️ Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS• DJ• (@ledonatellaofficial) in data: 16 Dic 2019 alle ore 6:57 PST