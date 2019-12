Affittare un cane per Natale, l'ultima moda in Italia ed è polemica. Quanto costa un'ora

Sono diversi i siti italiani che propongono di affittare un cane per la festa di Natale (così come per il compleanno). Lo rende noto l'associazione animalista Aidaa che ha sollevato, contestualmente, la polemica su questo costume. "Fino ad oggi eravamo a conoscenza del fatto che gli animali, alcuni tipi di animali, venivano affittati per gli spettacoli teatrali, per i film (compresi quelli pornografici) ma che i cani potessero essere affittati a ore per farli partecipare alle feste in famiglia a Natale o ai compleanni per i bambini ci mancava", fa notare Aidaa.

L'associazione va oltre. "Eppure è una pratica diffusa più di quanto si crede. Qualche anno fa - viene fatto notare - addirittura era stata realizzata una app che permetteva di prenotare gli animali ed in particolare i cani da affittare per le feste. Non sappiamo quante saranno le famiglie che per Natale o per il compleanno del proprio figliolo o della propria figliola affitteranno per qualche ora un cane, sappiamo però che la questione esiste e che i costi orari dell’affitto di un cane per le feste possono arrivare fino a 50 euro (per i cani ben addestrati) per ogni ora di presenza del cane in casa durante la festa (insieme al suo accompagnatore).

Molti pensano davvero di fare un regalo affittando un cane, noi crediamo che sia una cosa orribile, per il bambino e soprattutto per l’animale che viene usato come un oggetto al pari di un qualsiasi giocattolo. Noi - spiega Lorenzo Croce presidente di Aidaa - proponiamo una cosa diversa: anziché affittare un cane, perché non si porta il bimbo a fare un giro al canile? Forse non potrà adottare un cane per sé, ma almeno per qualche ora renderà felice un cane veramente solo e sarà felice anche il bambino e per certi aspetti anche il portafogli".