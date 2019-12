L'oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 dicembre per Capricorno, Acquario e Pesci, liberamente tratto dall'applicazione ufficiale del noto astrologo.



CAPRICORNO

Amore: ti annuncio sin da ora che nell'ultima parte di questo mese potresti ricevere un invito importante, un qualcosa che può nascere o rinascere. E non dovrai assolutamente metterti in disparte. Ti sentirai meno ostacolato nelle questioni personale, l'importante è valutare attentamente anche i rapporti e stabilire quali sono quelli che meritano di essere proseguiti e quelli che, invece, devono andare incontro ad una rottura. Periodo di crisi ma solo se c'è un problema che si trascina da anni: ma a questo punto dire stop sarà più facile. In realtà hai deciso di chiudere tutto quello che non ti soddisfa più.

Lavoro: c'è una certa tensione nelle questioni pratiche. Inutile nascondere il fatto che sei molto stanco della solita routine, stai tentando di vivere nuovi occasioni, probabilmente anche di cambiare ufficio o situazione professionale. Sappi che tutto quello che gestirai nel corso di queste settimane avrà grande fortuna nel 2020. Troppe spese.

Benessere: dovresti rilassarti, stare il più possibile in mezzo al verde, fare lunghe passeggiate. E' importante ristabilire un certo contatto con la natura perchè sei vittima di ritmi terribili di queste ultime settimane. La settimana non comporta elementi di disturbo eccessivi. cerca di mangiare più fibre, da sempre l'intestino è il tuo punto debole.



ACQUARIO

Amore: problemi legali che riguardano le proprietà di famiglia e la casa possono essere affrontati con più serenità. Per ora ti conviene cercare di mantenere le cose sotto controllo perchè sarà solo dal 20, con Venere nel segno, che troverai la forza di fare una scelta decisiva senza sentire troppo la malinconia inevitabile dei distacchi. Tu che ami l'avventura chiuderai il mese con una grande energia che ti porterà verso altre avventure. Basta volerlo. Sempre dal 20 potresti iniziare una vacanza o organizzare qualcosa di bello con la persona che ami.

Lavoro: questa settimana ti permette di raccogliere i frutti degli sforzi che hai fatto fin qui e goderteli senza troppi pensieri. Non di no e valuta bene tutto! Fidati delle tue capacità di improvvisazione anche nelle situazioni nuove, specialmente se lavori in proprio. Se la tua è una professione libera, è un momento molto ricco di nuovi progressi, anche se le spese potranno essere superiori alle entrate.

Benessere: Venere sostiene la forma fisica e anche il fascino, che è in grande evidenza per tutto il mese. Questi transiti da una parte sviluppano energia e dall'altra riportano alla ribalta vecchi disturbi e malanni che probabilmente hai trascurato nei mesi scorsi.



PESCI

Amore: bisogna stare attenti, i legami con persone già impegnate affettivamente sono da sconsigliare. Gli incontro che nascono ora possono interferire con l'attuale voglia di amare. Forse non sei del tutto convinto? Meglio riflettere per evitare inutili complicazioni o ritardi nella sistemazione di situazioni in sospeso. Se sei in coppia è possibile che tu abbia meno tempo da vivere assieme al partner. Per evitare crisi, non far mancare mai la tua disponibilità.

Lavoro: i rapporti di collaborazione sono ancora difficili da gestire e non sempre riesci a sopportare le provocazioni dei colleghi o delle persone con cui hai a che fare. Almeno in questo momento, cerca di evitare scontri diretti e non dimenticare di mettere bene in evidenza il tuo valore e la tua competenza. Se c'è una disputa legale, alla fine si risolverà a tuo favore o con meno problemi del previsto.

Benessere: sbalzi di emotività possono portare a distrazione e qualche momento di stop, specie tra martedì e mercoledì. Modera il fumo e bevi molto per reidratare la pelle. Inizia anche una leggera attività fisica, che può migliorare la circolazione affaticata. Il periodo porta una grande stanchezza psico-fisica.





Leggi anche: L'oroscopo della settimana di Ariete, Toro e Gemelli - Cancro, Leone e Vergine - Bilancia, Scorpione e Sagittario