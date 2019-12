L'oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 dicembre dei segni Bilancia, Scorpione e Sagittario

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 dicembre per Bilancia, Scorpione e Sagittario, liberamente tratto dall'applicazione ufficiale del noto astrologo.



BILANCIA

Amore: devi sempre tenere presenti le ostilità dei pianeti: ci sono ancora da risolvere problemi di carattere finanziario, patrimoniale e anche questo potrebbe riversarsi negativamente nella coppia. Inoltre le coppie che vogliono sposarsi o convivere possono vivere qualche indecisione. Potresti essere proprio tu a mettere in discussione le cose. La posizione di Venere ti chiama ad un esame profondo della tua vita affettiva e sentimentale. Se fino ad ora hai dato peso a persone che non ti hanno dato molto, ora è necessario chiudere o volgersi verso nuovi orizzonti. Dal 20 andrà meglio!

Lavoro: qualche difficoltà a causa del comportamento troppo rigido di alleati e soci, ma alla fine vincerai. E' una supposizione che viene confermata anche dalla posizione della Luna. Un po' di agitazione a metà settimana. C'è qualcosa di infantile, forse anche di inconscio in questo modo di fare. Forse attendi che siano gli altri a darti risposte, a regalarti quelle soddisfazioni che desideri.

Benessere: talvolta ti mancherà la voglia di fare, la tua intraprendenza sarà inferiore. Ma questi aspetti planetari non ti autorizzano a sprecare energie in troppe direzioni. Devi sempre tenere presente che hai bisogno di riposo e di dormire qualche ora in più.



SCORPIONE

Amore: questa settimana riesce a regalarti maggiore serenità perchè non ci sono transito planetari particolarmente incisivi e quindi anche la sfera affettiva non subirà eccessivi mutamenti. Non avrai alcuna voglia di scendere in discussioni e polemiche, eppure entro il 20 tutte le storie che hanno vissuto problemi dovranno arrivare ad un compromesso. Le problematiche arrivano per colpa dei soldi, del lavoro di uno dei due che di recente non è andato troppo bene.

Lavoro: il settore dei rapporti con gli altri e con l'ambiente professionale è in grande evidenza nel tuo cielo; i contatti con le persone che contano possono fortificare le tua posizione. I pianeti veloci ti favoriscono anche nel corso delle prossime settimane; sarà in questo periodo che potrai chiudere trattative o comunque avere risposte positive in merito a prove, esami, colloqui, contatti. Inizia la fase produttiva, sarai tu stesso a non mollare la presa. Devi solo recuperare un po' di serenità.

Benessere: la tua forma fisica non sarà al massimo fino a mercoledì e non ti sarà facile riposare. Devi chiudere molte questioni sul lavoro e anche in famiglia vivrai diverse pressioni. Nel weekend, però, se hai un partner da tempo, si meraviglierà della tua improvvisa passionalità.



SAGITTARIO

Amore: vorrai avere delle conferme da parte degli altri e non ti accontenterai solo di frasi dette a metà. Se sei solo non devi avere paura della solitudine: sono possibili incontri eccitanti e sensuali! Se sei giovane potrai trovare nuove amicizie divertenti. Accetta un invito da una persona conosciuta da poco, è possibile lanciarsi in nuovi mondi e scoprire interessi, situazioni molto diverse da quello che hai coltivato fino ad adesso.

Lavoro: rivolgiti a persone che possano in qualche modo proteggerti e comincia a preparare il terreno in vista di un cambiamento. Grazie all'ottimo aspetto di Mercurio che si trova proprio nel tuo segno, l'attività in generale è favorita. L'importante è tenere presente che tutta la situazione sta per avere un grande rilancio, questo è davvero quello che conta!

Benessere: se soffri di disturbi di tipo cronico sono possibili ricadute a causa degli influssi poso riposanti che ricevi. Devo invitarti ad evitare ogni sforzo eccessivo, specialmente tra il 17 e il 18. Sarai più nervoso del solito, cerca di mantenere la calma!





