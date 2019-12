Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 dicembre per Cancro, Leone e Vergine, liberamente tratto dall'applicazione ufficiale del noto astrologo.



CANCRO

Amore: la vita affettiva può essere minata da qualche problema legato anche alla famiglia e magari a questioni di tipo economico, all'abitazione. Se sei solo è possibile che nelle giornate intorno al 20 tu possa risentire di una certa monotonia nella tua vita; devi superare lo scoglio dei rapporti familiare che diventano il perno centrale dell'attenzione ma anche delle tue polemiche. Insomma, sei nervoso e poco disposto a sentire le ragioni del partner, dei familiari e dei figli.

Lavoro: Giove forma un aspetto difficile, tutto questo potrebbe tradursi in un desiderio di evadere dai soliti schemi e di ricercare nuovi orizzonti anche sotto il profilo lavorativo e pratico. Nel corso di questa settimana, soprattutto se hai molte responsabilità, potresti sentirne il peso addosso. Tieniti pronto o organizza qualcosa di importante fin da adesso. A fine mese sblocchi questioni legali: qualcuno è rimasto fermo proprio per colpa di carte, cause irrisolte.

Benessere: devi cercare di riposare quanto più possibile e di praticare una leggera attività fisica che ti aiuti a scaricare la tensione che continui ad accumulare. Sono possibili fastidi allo stomaco e alla testa nei giorni di metà settimana. In questo modo queste giornate rappresentano momenti di tensione che dovrai vivere senza esagerazioni.



LEONE

Amore: il transito di Venere aiuta fino al 20 ma dopo, se ci sono crisi di coppia, dovrai affrontarle con molta cautela. Questo cielo influisce anche sui rapporti familiari. Visto che è più facile capire le esigenze dei figli, superare i problemi di vita in comune e dimenticare qualche discussione troppo animata, agisci per ritrovare un buon equilibrio. Sembra davvero lontano il periodo che tante ansie ha creato al tuo cuore. Le relazioni in crisi, invece, negli ultimi dieci giorni di dicembre potranno vivere qualche contraccolpo. Attenzione a non portare in casa problemi di lavoro.

Lavoro: sarai preso da questioni familiari o affettive. Poco tempo da dedicare al lavoro? E' possibile che tu stia aspettando una buona notizia o una ricompensa, soprattutto se da anni lavori per la stessa azienda. Non conviene dare spazio alle discussioni nelle giornate più pesanti, quelle di sabato e domenica. Dovrai lottare contro persone che proprio non vogliono capirti. Sarà difficile anche imporre il tuo punto di vista e devo invitarti alla moderazione e al controllo.

Benessere: la salute non è afflitta da pianeti negativi ma dobbiamo considerare che la stanchezza è sempre in agguato. Tra sabato e domenica si legge un po' di agitazione in più; ti raccomando di mangiare in maniera ordinata e di sostenere il tuo organismo anche con l'integrazione alimentare.



VERGINE

Amore: è un cielo amico che vuole vedere il tuo cuore nuovamente innamorato! Si tratta di un momento piacevole che sarà sempre più rispondente alle tue aspettative o necessità! E i più volenterosi o innamorati già programmano qualcosa per il 2020. Questi pianeti suggeriscono soluzioni ai nuovi problemi che potresti affrontare. Bisogna aggiungere che questo cielo porta in primo piano la necessità di rinnovare, di cambiare quei rapporti che non vanno più bene.

Lavoro: cerca sempre e comunque di tenerti informato su quello che succede intorno a te, studia nuove strategie per portare avanti i progetti o per correggere errori di impostazione. Ti aspetta un periodo di grande impegno per la professione e lo studio. A seconda delle tue capacità, il 2020 sarà l'anno dei risultati. E quindi devi cominciare fin da ora a programmare e se possibile accumulare energie.

Benessere: sarà perchè le questioni lavorative avranno un peso minore rispetto ai sentimenti, ma ti senti decisamente meglio, comunque più disponibile al colloquio e al rapporto con le persone che ti circondano. I pianeti ti forniscono le energie che ti servono!





