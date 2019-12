Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, liberamente tratto dall'applicazione ufficiale del noto astrologo.



ARIETE

Amore: Venere tornerà favorevole da giorno 20: se hai un progetto in coppia in vista, dal 2020 tutto sembrerà più concreto e possibile. Sei più impulsivo, appassionato, possessivo, magari anche intransigente ma decisamente romantico e capace di fare innamorare di nuovo o per la prima volta le persone che ti stanno intorno. T invito ancora a cancellare i momenti di crisi e, se necessario, dedicarti alla ricerca di nuovi orizzonti affettivi.

Lavoro: L'irrequietezza maturata nel passato non passa e anche nel lavoro non ti senti del tutto sereno. Voglio ricordare che nella parte centrale della settimana avrai qualche risorsa in più ed entro due settimane ci saranno novità sul piano economico, magari nuove proposte di lavoro. Sarai necessaria una certa prudenza solo se già da settembre stai facendo cose che non ti piacciono. Giove e Saturno dissonanti dicono che devi tenerti lontano dalle complicazioni.

Benessere: la quantità di stanchezza che hai accumulato nelle settimane passate è grande ma devo sottolineare che il tuo oroscopo è in fase di recupero. Cerca di trovare un po' di tempo per te stesso, questo non solo per riposare il corpo ma anche per ritrovare un equilibrio interiore che ridia un po' di ottimismo e fiducia. Stress il giorno 20, forse qualcosa che non va.



TORO

Amore: sarebbe davvero un peccato non usufruire delle giornate migliori del mese in amore; questa settimana la Luna sarà favorevole nelle giornate del 18 e 19. Sono giorni fortunati anche per rivalutare un sentimento. Tuttavia non escludo il fatto che questa situazione astrale possa provocare una chiusura definitiva ma solo in quei rapporti che hanno mostrato la corda! E questo potrebbe accadere soprattutto dopo il giorno 20.

Lavoro: se non sei contento della situazione lavorativa, questi influssi sono però utili per andare in fondo al tuo malcontento. Magari scoprirai che si tratta solamente di un'insolita spinta a sperimentare nuovi metodi di lavoro o attività che fa esplorare nuovi spazi e altri ambienti. Intanto vale la pena osservare quello che succede attorno, anche il destino ha i suoi tempi e i suoi ritmi.

Benessere: la situazione fisica è buona ma ti trascini qualche piccolo acciacco, ma sparirà o si attenuerà a fine mese. Qualche disturbo dell'apparato digerente potrà essere curato con alimentazione leggera, senza sapori troppo piccanti. La Luna del fine settimana invita a non fare troppo!



GEMELLI

Amore: c'è una novità in arrivo che potrebbe sconvolgere i tuoi piani sentimentali. Mercurio è sempre opposto e questo vuol dire che non tutti i confronti d'amore riescono bene. Questo transito planetario ricorda che devi impegnarti molto per riuscire a ottenere le cose. La forza di Venere, dopo il 20, renderà possibile raggiungere un grande risultato. Favoriti tutti quelli che vogliono parlare d'amore o comunque convivere, fare un figlio, sposarsi.

Lavoro: nessun problema insormontabile in vista: il cielo è libero da disturbi e può arrivare una bella notizia. Però devo evidenziare che in certe giornate come quella di metà settimana dovrai stare molto attento e mantenere un atteggiamento diplomatico nei confronti delle persone che si hanno intorno. C' la necessità di mantenere una certa prudenza negli affari che devi chiudere. Compravendite e acquisti devono essere fatti attraverso persone che possano in qualche modo difenderti o avvisarti di possibili rischi.

Benessere: nonostante gli impegni, lo stress e la fatica mentale non dovrebbero creare grosse difficoltà. In qualche modo la settimana ti aiuta a superare le incomprensioni del passato e può essere utile anche per eventuali cure che hai iniziato da qualche mese.