Una nuova scossa di terremoto, la più forte, di magnitudo 3.8. E' stata registrata alle ore 11.36, con stesso epicentro delle precedenti di questa mattina (Leggi) nel Sannio. Nel Beneventano scuole e uffici pubblici chiusi, gente in strada.

L'invito del sindaco Mastella "Ho convocato in maniera urgente la riunione del centro operativo comunale ed ho sentito il capo della protezione civile regionale e quello nazionale con i quali ho concordato la linea di chiusura immediata di scuole ed uffici pubblici. L’indicazione che diamo ora è che ognuno faccia verifiche puntuali negli edifici di propria competenza", ha affermato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a margine della riunione del Coc (Centro operativo comunale) convocata in via d’urgenza dopo la riattivazione dello sciame sismico che sta interessando il Sannio. Cinque le scosse avvertite sinora. "Invitiamo alla calma e alla serenità - ha aggiunto Mastella -, invitiamo i dirigenti scolastici di rivedere i piani per quanto riguarda l’uscita di sicurezza dalle scuole, così anche gli uffici pubblici. La riunione è aggiornata alle 19 di questa sera per fare un punto della situazione".