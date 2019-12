Trema la terra a Benevento, due scosse di terremoto

Due scosse di terremoto sono state avvertite stamattina, lunedì 16 dicembre, alle 9.06 e alle 9.08 nella zona di Benevento. La magnitudo del sisma che ha fatto tremare il Sannio, come riferisce l'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, su Twitter, è compresa tra i 3.1 e i 3.7 della scala Richter. Le due scosse sono state avvertite dalla popolazione, soprattutto nella zona di Montesarchio, così come nei paesi limitrofi delle confinanti province di Avellino e Napoli. Le notizie che arrivano sono ancora frammentarie e non è stato confermato il fatto che si siano verificati danni o ferimenti di persone. L'epicentro e l'ipocentro di entrambe le scosse: quella delle 9.06, avvenuta a San Leucio del Sannio; la magnitudo è di 3.4, avvenuta a 17 chilometri di profondità. Anche quella delle 9.08, di magnitudo 3.2, si è verificata a San Leucio del Sannio, a una profondità di 10 chilometri. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sta monitorando lo sciame mentre nel frattempo la Protezione civile si è messa in azione per eventuali interventi nella zona in cui si è verificato il terremoto.